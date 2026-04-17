お笑い芸人の男気サトシさんが、3つの資格を取得したことを自身のXで報告しています。 【写真を見る】【 男気サトシ 】「ケムリさんの家がおれが守る！」ベビーシッターほか3資格取得「後輩からの愛が重すぎる」松井ケムリにフォロワー反応「幸せすぎる」サトシさんは「ケムリさんベイビー誕生から取り組んでいた「ベビーシッター」の資格試験勉強！」「ついに合格しました！！！」と報告しました。 ところが、その手