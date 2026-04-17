記者会見する日本化学繊維協会の内川哲茂会長＝17日午後、東京都中央区日本化学繊維協会の内川哲茂会長（帝人社長）は17日の記者会見で、中東情勢の悪化で価格が高騰したナフサを原料とする化学繊維に関し「自助努力はするが、お客さまに一定程度理解していただかないと立ちゆかない」と述べ、製品価格に転嫁する必要性を訴えた。化学繊維は衣類や衛生用品などに幅広く使われている。混乱が長期化すれば、消費者が手に取る最終