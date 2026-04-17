日本野球機構（ＮＰＢ）と全日本野球協会（ＢＦＪ）で構成する日本野球協議会は１７日、中学校の野球部員やクラブチームに在籍する選手を対象に２０２５年１０月から１１月にかけて実施した「全国中学生アンケート」の結果を発表した。対象は日本中学校体育連盟軟式野球競技部に所属する部員、選手１３万９２４０人。中学校の部活動の野球部員数が２０２３年の１３万４１３０人から２４年は１３万４５５０人と増加したことを受