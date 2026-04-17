◇ファーム・リーグ広島0―2阪神（2026年4月17日SGL）広島のドラフト1位・平川蓮外野手（22）が17日、ファーム・リーグ阪神戦で実戦復帰した。「1番・中堅」で先発出場。初回の第2打席に左腕・門別から左前打を放った。5回守備からは右翼に回り、軽快な動きを披露した。映像で試合を確認した新井監督は「しっかり振れているし、動けていると思う。あとは次の日、体の状態がどうか。そこ（昇格は）状態を見ながら」と話し