きょう午後、フィギュアスケート「りくりゅうペア」の三浦璃来選手、木原龍一選手が和装姿で訪れたのは、東京・港区の赤坂御苑。天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」に出席しました。【写真を見る】春の園遊会引退発表の“りくりゅうペア”両陛下と懇談「新たなことに2人で挑戦」ノーベル化学賞を受賞した北川進さんや声優の野沢雅子さんら1400人ほどが出席「園遊会」は、招待された各界の功労者などが両陛下や皇族方と懇談す