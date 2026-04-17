女優の広末涼子（45）が17日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。地元・高知県を訪れたことを報告した。広末は「たくさんの方にあたたかく迎えていただき感謝しかありません。ありがとうございましたin高知」とつづり、近影を投稿。イエローのロングドレスにアップヘアという春らしい装いで、爽やかな笑顔を浮かべていた。広末は昨年4月に乗用車を運転中に交通事故を起こし、同年5月には「双極性感情障害および甲