俳優の広末涼子が１７日、インスタグラムのストーリーで、地元の高知での出来事をつづった。広末はマスタード色のロングのワンピース姿で、髪の毛を一つにまとめた大人っぽい姿。ワンピースと同じ色のソファに腰かけている。「たくさんの方々にあたたかく迎えていただき感謝しかありません。ありがとうございました。ｉｎ高知」との言葉もつづられており、地元の高知でイベントがあった模様だ。広末は昨年５月から双極性感