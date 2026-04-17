4月16日、歌舞伎役者で俳優の片岡愛之助がブログを更新。妻で女優の藤原紀香による粋なサプライズを明かし、話題となっている。ブログには『エスパシオナゴヤキャッスルには!!』と題された記事がアップされた。現在、愛之助は、4月3日から開幕した主演の新作歌舞伎『流白浪燦星（るぱんさんせい）碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）』の名古屋公演を、御園座でおこなっている。記事は、その期間中の、プライベートでの食事