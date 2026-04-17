元巨人監督で評論家の堀内恒夫氏（７８）が１７日、自身のブログを更新。「阪神らしくない」との記事を配信した。堀内氏は巨人が４―３で制した１６日の「伝統の一戦」に言及。「この試合で一番感じたこと。それは、阪神先発のルーカス１回のピッチングを見て驚いた。１番松本にストレートのフォアボール。２番佐々木にもフォアボール。３番泉口がセンターフライ。そして４番ダルベックに３ランホームランを浴びて早々に３失点