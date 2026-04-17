モデルの吉川ひなのが、芸能界に12歳でデビューした直後の伊勢丹の新聞広告の写真を披露し、その圧倒的な美少女ぶりにファンは衝撃を受けている。吉川は1992年に12歳で芸能界入りし、翌1993年には伊勢丹の広告モデルに抜擢され大きな注目を集めた。4月16日、自身のInstagramを更新。《ふと送られてきたこの画像》とつづり、33年前の伊勢丹の新聞広告を飾った13歳当時の写真を披露した。続けて《懐かしすぎて、もはや自分じ