ボクシングＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）で王者・井上拓真（３０＝大橋）に挑戦する同級４位・井岡一翔（３７＝志成）の公開練習が１７日、都内で行われた。視察に訪れた拓真陣営の鈴木康弘、北野良の両トレーナーは、日本選手初の５階級制覇に挑む井岡の調整に「強いと思います」と感心し、終盤３ラウンドの重要性を強調した。１階級上げて２戦目の井岡はシャドーボクシングとスティックミット