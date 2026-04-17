元「ロンドンブーツ１号２号」の田村亮（５４）が１６日に自身の「Ｘ」を更新。自転車の交通違反厳罰化について言及した。１日から改正道路交通法が施行され、自転車での交通違反が厳罰化。自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が自転車にも適用されることとなった。全国で取り締まりが強化されている一方で、道路の整備状況とのギャップに戸惑う声も多い。「Ｘ」を更新した田村は「近所の自