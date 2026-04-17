『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）での、コメンテーター・玉川徹氏の「ユダヤ人ですよね？」発言をめぐる騒動は、放送から1週間たっても、収まる気配がない。「問題となったのは4月10日の放送です。米国とイランの停戦協議を取り上げるなかで、玉川氏はトランプ米大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏に言及し、『トランプ家の代表として入ってるってことですか？そういうふうにしか見えない』と疑問視し、さらに『