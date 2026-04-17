ＭＬＢの名物記者が８連敗と低迷するメッツのカルロス・メンドーサ監督（４６）の?解任時期?を予想した。ソトが右ふくらはぎを痛め離脱するなど戦力不足に陥ったメッツはドジャースにスイープされ８連敗。７勝１２敗でナ・リーグ東地区最下位と低迷している。だが「アスレチック」は「球団がメンドーサ監督との契約を解除する意向は全くない」とフロントは見守る姿勢だと報じた。１６日（日本時間１７日）、ポッドキャスト番