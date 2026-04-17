◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡビシエド内野手▽ヤクルトウォルターズ投手、モイセエフニキータ外野手【出場選手登録抹消】▽阪神ルーカス投手▽ＤｅＮＡ石上泰輝内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム大塚瑠晏内野手▽オリックス権田琉成投手▽楽天渡辺翔太投手、藤井聖投手▽ロッテ種市篤暉投手、石川慎吾外野手【出場選手登録抹消】▽日本ハム細野