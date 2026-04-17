数十秒で終わる心電図検査。その結果に「異常なし」と書かれていれば、多くの人は胸をなで下ろす。しかし、その安心は本当に根拠のあるものなのか。働き盛りの世代を対象にした調査から、見逃されがちなリスクと認識のずれが浮かび上がってきた。株式会社ココロミルが2026年4月、40〜59歳の男女1045人を対象に実施したインターネット調査によると、健康診断や人間ドックの心電図検査で異常がなければ安心すると答えた人は70.7