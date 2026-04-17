NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。ロッテは今季初登板に臨む種市篤暉投手と石川慎吾選手を登録し、前日先発した木村優人投手、郄部瑛斗選手を抹消しました。種市投手は3月に行われたWBCでの疲労を考慮し調整を続けていましたが、待望の1軍復帰。同日の楽天戦に先発します。ここまではファームの2試合に登板し計8イニングを投げ、被安打2、防御率0.00と好投を続けています。同じく登録となった石川選手もこれが今季初昇