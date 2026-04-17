美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新。あの大物タレントの写真をアップしたところ、大きな反響を呼んでいる件について言及した。高須氏は自身のインスタグラムを更新し、タレント・板東英二との2ショットをアップ。ネット上では「お元気そうでよかった！」「あまり変わっていませんね。ご無事で良かったです」「ほっこりとした気持ちになりました」など、多くのコメント