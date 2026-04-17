NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。日本ハムは、大塚瑠晏選手を1軍登録し、細野晴希投手、カストロ選手を登録抹消しました。ドラフト3位の大塚選手は東海大から入団した期待のルーキー。今季はファームで14試合に出場し、1本のホームランを含む45打数12安打6打点、打率.267をマークしています。プロ初となる1軍の舞台での活躍に期待がかかります。一方、抹消となった細野投手は前日のロッテ戦で先発登板。5回を投げ101球、5安