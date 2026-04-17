◇出場選手登録【日本ハム】大塚瑠晏内野手（内野強化）【オリックス】権田琉成投手（中継ぎ強化）【楽天】渡辺翔太投手（中継ぎ強化）、藤井聖投手（先発要員）【ロッテ】種市篤暉投手（先発要員）、石川慎吾外野手（外野強化）【DeNA】D・ビシエド内野手（感染症特例対象選手）【ヤクルト】N・ウォルターズ投手（先発要員）、モイセエフニキータ外野手（外野強化）◇同抹消【日本ハム】細野晴希投手（登板機会なし）、R・カス