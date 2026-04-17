NPB (日本野球機構)は17日、公示を発表。オリックスは権田琉成投手を昇格、古田島成龍投手の登録を抹消しました。プロ3年目の権田投手は2軍で12試合に登板すると、2勝0敗、2セーブ、防御率0.69を記録。登録抹消された古田島投手は12日の楽天戦でホームランを被弾するなど3失点で1回を投げきれず降板。直近の16日の西武戦では今季3度目のホールドを記録していました。6登板で防御率7.20としています。