アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』シリーズで闇遊戯を演じた俳優・風間俊介が、4月25日発売の新商品『遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ CHAOS ORIGINS』のCMに、闇遊戯役としてナレーション出演することが発表された。新CMは25日にYouTube「遊戯王OCGチャンネル」で公開後、5月15日にテレビ東京で放送予定となっている。【画像】闇遊戯使用のカオスソルジャー！三幻魔収録される『遊戯王OCG』新カ