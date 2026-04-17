学校法人九州国際大学（北村昌之理事長）は17日、九州国際大付の元野球部員が、同法人と野球部監督を相手取り損害賠償を求めて提訴した件に対し、公式サイトで「故意に基づく暴行は認定できない」とする見解を公表した。法人は、訴訟を通じて適切に主張を展開する方針。発表によると、提訴は元部員側が今年2月28日の出来事について「故意の暴行があった」と主張しているもの。これに対し法人は、弁護士を交えた関係者への聴取