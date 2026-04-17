漫才とコントの二刀流NO・1決定戦「ダブルインパクト」初代王者のお笑いコンビ、ニッポンの社長の辻（39）が17日、Xを更新。日本テレビ系で17日深夜0時30分から放送される「トラニツバサニッポンの社長実験ネタバラエティー」の放送内容を告知した。辻は「ダブルインパクト」の公式Xの「トラニツバサ」放送内容告知の投稿を引用。「今日です！GGさんはさすがエラーのプロでした！失礼なオファーを快諾していただきました！」