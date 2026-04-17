エアロKは、茨城〜清州線の運休期間を延長する。運休期間は4月11日から7月30日まで。当初は5月30日までを予定していた。中東情勢を背景とした燃料価格の高騰による、航空会社の運航計画の見直しに伴うものとしている。夏スケジュール期間中は火・木・土曜の週3往復を運航する計画だった。機材はエアバスA320型機を使用する。予約客には、無手数料での変更や払い戻しを案内する。