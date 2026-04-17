プロ野球・DeNAは17日、ビシエド選手を一軍登録、石上泰輝選手の登録を抹消しました。ビシエド選手は8日に発熱しその後インフルエンザと診断され、11日に登録を抹消されました。今回は感染症特例により、登録抹消後10日間を経ずに復帰となりました。抹消された石上泰輝選手は今季開幕を一軍でスタートすると、ここまで8試合出場。15打数、1安打、1打点で打率.067と結果が出せず二軍での調整となりました。