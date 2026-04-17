今日（17日）未明に熊本市中央区で通報のあった強盗事件について、熊本県警は、午後3時45分に「捜査の結果、強盗の発生事実は確認できなかった」と発表しました。 ＜関連記事＞▼「お金を下さい」片言の日本語 "見た目、話し方から外国人のようだった" 熊本市中央区慶徳堀町で路上強盗 警察が行方追う