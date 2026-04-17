歌手のささきいさお（83）が16日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜夜8・00）にゲスト出演。大ヒット曲のレコーディング秘話を語った。自身の代表曲のうち「宇宙戦艦ヤマト」のレコーディングについて、ささきは「最初、A41枚の譜面が送られて来た時に」と回想。プロデューサーから「すぐに覚えてくれ」「3日ぐらいしか余裕がない」と急かされながら、ピアノに向かい懸命に覚えた。当日スタジオで歌うと、「ささき君