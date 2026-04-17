要請書を提出後、取材に応じる阪原弘次さん＝17日午後、大津市滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性＝当時（69）＝が殺害され手提げ金庫が奪われた「日野町事件」の再審開始が決まったことを受け、強盗殺人罪で服役中に75歳で病死した阪原弘さんの長男弘次さん（65）と支援者が17日、大津地検を訪れ「有罪立証をきっぱりと断念すべきだ」とする要請書を提出した。日野町事件は大津地裁が2018年に再審開始を決定したが、検察が