国会内で開かれた自民党と日本維新の会でつくる憲法改正条文起草協議会＝17日午後自民党と日本維新の会は17日、両党でつくる憲法改正条文起草協議会を国会内で開き、双方の見解に相違がある9条改正について協議した。高市早苗首相が「改正の発議にめどが立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたい」と意欲を示したことを受け、両党は見解のすり合わせを急ぐ。自民の新藤義孝憲法改正実現本部事務総長は協議会で「憲法審査会