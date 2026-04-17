【ちいかわ郵便局グッズ】 受注期間：4月20日10時～5月10日23時59分 発送予定：8月13日～2週間以内 エンスカイは、「ちいかわ郵便局グッズ」の受注を、日本郵便のECサイト「郵便局のネットショップ」にて4月20日10時より5月10日23時59分まで実施する。発送予定は8月13日以降2週間以内。 今回展開されるのは、「ちいかわ」よりちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ