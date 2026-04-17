【モデルプレス＝2026/04/17】フリーアナウンサーの平井理央が15日、自身のInstagramを更新。休日に娘と公園で過ごした様子が話題を呼んでいる。【写真】43歳元フジアナ「仕事も子育ても全力で頑張っている」休日の姿◆平井理央アナ、娘との休日ショットを投稿平井は、「イベント司会の翌日は娘と清水公園で水上アスレチックとニジマス釣り」と綴り、写真を複数枚投稿。白シャツを纏ったイベント当日のオフショットや娘とアスレチ