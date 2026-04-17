◆ファーム・リーグ巨人―楽天（１７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の吉川尚輝内野手（３１）が「２番・二塁」で先発出場し、３打数１安打１打点、１盗塁。実戦復帰後、３軍戦を含めて４試合連続ヒットとまたも快音を響かせた。２点リードの２回２死三塁で、初球の外角直球を左前適時打。次打者の３球目にすかさず二盗を決めた。６回の守備でベンチへ退き「打てて走れたので良かったです」と万全な調整ぶりを結果で