◆パ・リーグソフトバンクーオリックス（１７日・みずほペイペイドーム）オリックス・平野佳寿投手が１７日、みずほペイペイドームで試合前練習に参加した。プロ２１年目は投手コーチ兼任で迎え、３月２９日の楽天戦（京セラドーム大阪）で通算１０００奪三振を達成。ここまで２試合に登板し、１ホールド、防御率４・５０だったが、１６日に出場選手登録を抹消されていた。「しっかりと自分の役割をやるだけです」と変わらず貢