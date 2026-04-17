阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手が１７日、出場選手登録を抹消された。ここまで先発３試合で０勝２敗、防御率５・５２だった。１６日の巨人戦（甲子園）では５回７安打４失点で降板。初回、先頭の松本、佐々木に連続四球を与え、１死一、二塁からダルベックに左翼席へ３ランを浴びた。３試合連続で初回に失点しており「初回の入り方でいい仕事ができていないことが続いている。早く自分の中で問題を見つけて、初回か