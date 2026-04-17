ヤクルトは１７日、球団公式Ｘを更新し、１６日のＤｅＮＡ戦（神宮）の８回、負傷のために交代した川上拓斗審判員へのお見舞いのメッセージをつづった。球審を務めていた川上審判員は８回、オスナがスイングした際、手元を離れたバットが側頭部を直撃。病院へ救急搬送された。球団は公式Ｘで「昨日の試合中に、主審の方が負傷により途中退場される場面がございました。心よりお見舞い申し上げますとともに、早いご回復をお祈り