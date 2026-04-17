NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。ヤクルトは、モイセエフニキータ選手とウォルターズ投手を登録しました。2024年ドラフト2位で豊川高からヤクルトに入団したモイセエフニキータ選手はこれがプロ初昇格。ここまでファームの9試合に出場し、打率.231をマークしています。14日のファーム・楽天戦では初回の無死2塁の場面で第1打席を迎え、今季のファーム初HRを記録。勢いそのままに1軍での躍動にも期待がかかります。同じく登録