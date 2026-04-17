■陸上マウントサック・リレー（日本時間16〜19日、アメリカ、カリフォルニア州ウォルナット）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！陸上競技大会「マウントサック・リレー」の男子十種競技が16、17日に行われ、世界陸上ブダペスト（23年）日本代表の丸山優真（27、住友電工）が8321点をマークし、日本記録を更新した。前日本記録は2014年に右代啓祐（国士舘クラブ）の8308点で、12年ぶ