ロッキーズの菅野智之（ゲッティ＝共同）米大リーグ、ロッキーズの菅野智之が17日午後6時40分（日本時間18日午前9時40分）開始の本拠地でのドジャース戦に先発することが16日、球団から発表された。当初は16日（同17日）のアストロズ戦と発表されていたが、変更された。（共同）