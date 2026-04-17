フォルクスワーゲン（VW）グループジャパンは17日、パワーステアリングに不具合があるとして「ゴルフ1.5TSI」「ティグアン1.5TSI」など12車種計1万5721台（2024年8月〜25年11月輸入）のリコールを国土交通省に届け出た。国交省によると、軽い力でハンドルを切れるようにするパワーステアリングの制御プログラムの不具合で、内部が高温になると故障と検知され、ハンドル操作が重たくなる恐れがある。同社はプログラムの改修で対