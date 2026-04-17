きょうの東京株式市場は売り注文が先行し、日経平均株価の終値は1042円安い5万8475円でした。きのう、およそ1か月半ぶりに過去最高値を更新し、大台の6万円に近づいた株価。ところが、きょうはその反動で、幅広い銘柄に利益確定の売り注文が広がりました。なかでもAI・半導体関連銘柄が売られ、5万9000円を割り込んで取引を終えています。