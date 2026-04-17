日本ハムは、17日から本拠地で今季初めての対戦となる西武と3連戦に臨む。前日16日はロッテ相手に5失策して2連敗。新庄剛志監督（54）は、「今日もいっぱいしましたね、たくさんエラーを」と苦笑いしていた。だがこの日先発の北山亘基投手は、西武にはいまだ負けなしの4連勝中と「キラー」ぶりを発揮している。失策ドミノからの巻き返しには、格好の舞台となりそうだ。SNS上でも「先発投手陣の調子があがってくるまでは