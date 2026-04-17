法人向けの軽油販売をめぐる独占禁止法違反事件で、東京地検特捜部は法人としてのガソリンスタンド運営会社5社を起訴しました。東京地検特捜部が独占禁止法違反の罪で起訴したのは、東京・文京区の「東日本宇佐美」や江戸川区の「共栄石油」などガソリンスタンド運営会社5社です。特捜部によりますと、5社は他の会社とともに2024年10月から12月にかけて、運送事業者など法人向けに販売していた軽油の価格を調整した罪に問われてい