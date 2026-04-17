春の園遊会で報道陣の取材に応じるミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート・ペアの金メダリストで「りくりゅう」の三浦璃来選手（右）と木原龍一選手＝17日午後、東京・元赤坂の赤坂御苑ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート・ペアの金メダリストで、17日に現役引退を発表した「りくりゅう」の三浦璃来選手と木原龍一選手は同日、天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席した。木原選手は記者団に「長い間応援し