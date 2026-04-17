昨年暮れの有馬記念を制し、予定していたドバイ遠征と香港遠征を見送ったミュージアムマイル（牡4＝高柳大、父リオンディーズ）は宝塚記念（6月14日、阪神芝2200メートル）に向けて調整を進めていく。17日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後、ドバイターフ（3月28日、メイダン芝1800メートル）に選出され、招待を受諾したが緊迫する中東情勢を考慮し、遠征を見送り。香港のクイーンエリザベス2世C（26日、シャ