俳優の村上虹郎（29）の“激変”した最新ショットに、驚きの声が寄せられている。【映像】村上虹郎、“激変”した最新ショット（複数カット）これまで自身のXで、King Gnuのボーカル・井口理（32）と美容室で遭遇した際の2ショットや、「スーパーサイヤ人」すぎると英語で綴った金髪ショットなど、さまざまな姿を見せてきた村上。村上虹郎、“激変”した最新ショットに驚きの声4月17日の投稿では、「クランクアップ」とつづ