本村健太郎弁護士が17日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして同府警に死体遺棄の疑いで逮捕、送検された父親の会社員安達優季容疑者（37）について解説した。MCの宮根誠司から「殺意というところ、それをどうふうに警察は立証していくのか」と聞かれ、本村氏は「まず首を絞めて殺し