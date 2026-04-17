きょう（17日）午後、香川県坂出市の県道で高齢の女性が軽乗用車にはねられ、重体となっています。警察は軽乗用車を運転していた30歳の男を現行犯逮捕しました。 【写真を見る】高齢女性が県道33号で軽乗用車にはねられ意識不明の重体運転していた会社員の男（30）を逮捕【香川・坂出市】 きょう（17日）午後1時10分ごろ、坂出市横津町三丁目の県道33号で、道路を歩いてわたっていた70～80歳くらいの女性が、走ってきた