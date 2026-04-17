北海道根室市で大規模な林野火災が発生し、３２８ヘクタールの草地が燃えました。夜通し消火活動が続けられ、４月１７日昼ごろにようやく鎮火しましたが、なぜこのような大規模な火災が発生したのでしょうか。（松本カメラマン）「広範囲にわたって枯草が燃えた様子が確認できます」大規模な林野火災が発生した根室市珸瑤瑁の草地です。３２８ヘクタールにわたって燃え広がりました。焼け焦げた柵のようなものや、倒れ