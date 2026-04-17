大規模な林野火災があったのは、北海道根室市珸瑤瑁の付近です。納沙布岬に近い位置関係です。このあたりから出火したとみられていて、南西の方角に延焼していきました。燃えた面積は３２８ヘクタールだということです。４月１６日は１６７世帯に対して避難指示が出され、最大３８人が根室市役所に避難しましたが、現在までにけが人の情報は入っていません。